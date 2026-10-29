Philadelphia Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Philadelphia Pharmaceuticals veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0.02 JOD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Philadelphia Pharmaceuticals mit 0.020 JOD je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.75 Prozent auf 2.5 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.1 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch