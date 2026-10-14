Phil Company,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Phil Company,Inc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 46.02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.08 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68.81 Prozent auf 2.84 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch