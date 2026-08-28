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28.08.2026 06:37:00
Phibro Animal Health A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Phibro Animal Health A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.53 USD. Im letzten Jahr hatte Phibro Animal Health A einen Gewinn von 0.420 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Phibro Animal Health A mit einem Umsatz von insgesamt 396.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.77 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2.43 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1.19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.52 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 17.12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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