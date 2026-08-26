Phenix Optical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Phenix Optical hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 434.5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 406.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch