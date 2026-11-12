PHC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PHC hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54.88 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14.13 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.30 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch