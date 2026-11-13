Pharmsynthez: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharmsynthez präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.30 RUB. Ein Jahr zuvor waren -0.100 RUB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 15.1 Millionen RUB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.6 Millionen RUB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch