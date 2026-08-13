Pharmicell: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Pharmicell hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 173.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 123.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmicell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.98 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 26.76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch