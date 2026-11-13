Pharmicell: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pharmicell hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 138.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 146.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Pharmicell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.97 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25.65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch