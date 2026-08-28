Pharmena präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pharmena lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 PLN erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38.46 Prozent auf 0.2 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch