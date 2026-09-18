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18.09.2026 06:37:00
Pharmarise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pharmarise hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pharmarise ein Ergebnis je Aktie von -1.620 JPY vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.24 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pharmarise einen Umsatz von 16.75 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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