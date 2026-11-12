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12.11.2026 06:37:00
PharmaNutra Az nominativa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PharmaNutra Az nominativa hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PharmaNutra Az nominativa ein EPS von 0.500 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38.0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 32.7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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