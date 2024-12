Pharmakonzern Lilly erhöht Dividende und kündigt weiteren Aktienrückkauf an

INDIANAPOLIS (awp international) - Der US-Pharmakonzern Lilly plant in den kommenden Jahren weiter Aktien im Milliardenvolumen zurückzukaufen. Zudem erhöhte das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren stark von den Diabetes- und Abnehm-Medikamente Mounjaro und Zepbound profitierte, die Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,50 Dollar. In den kommenden drei Jahren will der Medikamentenhersteller eigene Anteile für 15 Milliarden Dollar am Markt erwerben, nachdem das Programm über den Rückkauf von 5 Milliarden Dollar vorzeitig abgeschlossen wurde. Dies teilte Lilly am Montagabend in Indianapolis mit.

Dank des Erfolgs der Abnehmmedikamente hat sich der Aktienkurs in den vergangenen vier Jahren verfünffacht, auch wenn das Papier seit dem Rekordhoch von fast 973 Dollar rund 17 Prozent an Wert verlor. Auf die Ankündigung des neuen Aktienrückkaufprogramms und der Dividendenerhöhung legte der Kurs nachbörslich rund ein Prozent zu. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 760 Milliarden Dollar ist Lilly inzwischen der wertvollste Pharmakonzern der Welt und gehört zu den zehn teuersten US-Unternehmen./zb/nas