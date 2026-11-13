Pharmaids Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pharmaids Pharmaceuticals lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.60 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pharmaids Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0.700 INR vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 86.1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 43.4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch