Pharmaids Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pharmaids Pharmaceuticals äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.63 INR. Im Vorjahresviertel hatte Pharmaids Pharmaceuticals -1.410 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 41.2 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 38.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pharmaids Pharmaceuticals 66.6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch