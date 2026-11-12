PharmaEssentia stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PharmaEssentia lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

PharmaEssentia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 242.4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 86.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 130.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch