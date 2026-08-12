PharmaEssentia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PharmaEssentia hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.070 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PharmaEssentia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216.9 Millionen USD im Vergleich zu 116.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch