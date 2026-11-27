Pharmacorp Rx hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pharmacorp Rx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 218.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15.3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch