Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
03.10.2026 10:53:50
Pharma-Werk in Ohio: Bayer will massiv in den USA investieren
Bayer Milliarden Dollar in Pharma-Forschung und -Entwicklung in den USA gesteckt. Und damit ist es nicht getan. Auch jetzt nimmt der Chemie-Konzern wieder viel Geld in die Hand, um sein US-Geschäft auszubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer
|
02.10.26
|Bayer will über 2 Milliarden Dollar in neuen US-Standort investieren (AWP)
|
02.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
02.10.26
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)