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03.10.2026 10:53:50

Pharma-Werk in Ohio: Bayer will massiv in den USA investieren

Bayer
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In den vergangenen Jahren hat Bayer Milliarden Dollar in Pharma-Forschung und -Entwicklung in den USA gesteckt. Und damit ist es nicht getan. Auch jetzt nimmt der Chemie-Konzern wieder viel Geld in die Hand, um sein US-Geschäft auszubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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