Pharma Foods International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pharma Foods International veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105.28 JPY gegenüber 51.66 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20.47 Prozent auf 14.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Pharma Foods International 18.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 68.61 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 63.22 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 65.26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch