PGNiG et Venture Global LNG approuvent un nouvel achat de 1,5 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié

WASHINGTON, 13 juin 2019 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la visite d'État du président de la Pologne, Andrzej Duda, à Washington DC, la société polonaise de pétrole et de gaz (PGNiG) a signé un accord avec Venture Global LNG portant sur l'achat de 1,5 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL), et ce dans le Bâtiment du bureau exécutif Eisenhower de la Maison Blanche. Le secrétaire américain à l'Énergie, Rick Perry, et le secrétaire d'État aux infrastructures énergétiques stratégiques de la Pologne, Piotr Naimski, ont assisté à la cérémonie de signature.

En vertu de cet accord, le volume de GNL provenant du terminal de Plaquemines passera de 1,0 million à 2,5 millions de tonnes par an (soit de 1,35 à 3,38 milliards de mètres cubes de gaz naturel après regazéification). Les livraisons commenceront à la date d'exploitation commerciale, actuellement prévue en 2023. Ce nouvel amendement élève le total des engagements de PGNiG dans les projets de Venture Global LNG à 3,5 MTPA (4,73 milliards de mètres cubes) de GNL provenant de Calcasieu Pass (1 MTPA) et Plaquemines LNG (2,5 MTPA).

Le secrétaire américain à l'Énergie, Rick Perry, a déclaré : « La Pologne et les États-Unis entretiennent une alliance et solide et stratégique et une amitié qui est renforcée par un engagement commun en faveur de la sécurité énergétique et la compréhension du fait que la sécurité réelle en matière d'énergie passe par la diversité énergétique. L'annonce d'aujourd'hui sur l'expansion considérable du partenariat de GNL existant entre Venture Global et PGNiG renforce davantage cet objectif. Sous la direction du président Trump, nos deux pays ont lancé le Dialogue stratégique sur l'énergie entre les États-Unis et la Pologne qui favorise et soutient des partenariats comme celui-ci. Nous prévoyons encore plus de partenariats dans les mois et les années à venir. »

« Nous sommes en train de développer notre portefeuille de GNL en ce qui concerne les volumes que nous recevrons des États-Unis après 2022, c'est-à-dire après l'expiration du contrat Yamal. Grâce à de bonnes relations avec nos partenaires américains et à des négociations efficaces, nous avons réussi à établir un approvisionnement en GNL hautement compétitif depuis le terminal de Plaquemines », a déclaré le président du conseil d'administration de PGNiG, Piotr Woźniak.

« Entre 2022 et 2023, nous recevrons un total de 3,5 millions de tonnes par an de GNL provenant des installations d'exportation de Venture Global LNG (toutes deux situées dans l'État de Louisiane), ce qui correspond à environ 4,73 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an après la regazéification. Le GNL américain devient de plus en plus concurrentiel, comme en témoignent les trimestres consécutifs d'augmentation des importations européennes » a ajouté le vice-président du conseil d'administration chargé du commerce de PGNiG, Maciej Woźniak.

Mike Sabel et Bob Pender, co-PDG de Venture Global LNG, ont conjointement annoncé : « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat stratégique existant avec la Pologne et PGNiG, l'une des sociétés pétrolières et gazières les plus importantes d'Europe. La construction du Calcasieu Pass étant déjà en cours et se déroulant comme prévu, cet accord prouve à nouveau notre capacité à offrir à nos partenaires internationaux du GNL à faible coût provenant de notre projet Plaquemines. Plaquemines LNG utilise le même système de traitement hautement efficace et fiable que le Calcasieu Pass, qui est fourni par Baker Hughes, une société de GE (BHGE). Mike Sabel et Bob Penderont ajouté : « Nous sommes également ravis que les turbines à vapeur de notre projet et leurs générateurs soient fabriqués en Pologne, un centre mondial d'excellence de la fabrication. »

La Commission fédérale américaine de régulation de l'énergie (en anglais, Federal Energy Regulatory Commission ou FERC) a récemment publié (le 3 mai 2019) une déclaration d'impact environnemental (EIS) définitive pour l'installation GNL de Plaquemines et son gazoduc Gator Express.

Les contrats des projets signés avec Venture Global LNG ont été conclus depuis 20 ans selon la formule FOB (franco à bord). Cela signifie que dès le chargement dans l'installation de liquéfaction, l'acheteur, dans ce cas, PGNiG, contrôle le GNL à bord, notamment en décidant de la destination de la cargaison.

À propos de PGNiG

La société polonaise de pétrole et de gaz PGNiG est le leader du marché polonais du gaz naturel. Les principales activités de la société cotée à la Bourse de Varsovie incluent l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole brut. Ses principales filiales importent, entreposent, vendent et distribuent des combustibles gazeux et liquides. Ils génèrent également de la chaleur et de l'électricité. PGNiG détient des participations dans environ 30 sociétés, y compris des entités fournissant des services professionnels de géophysique, de forage et de maintenance. PGNiG détient des permis d'exploration et de production sur le plateau continental norvégien et au Pakistan. L'activité d'exploration et de production en Norvège est réalisée par PGNiG Upstream Norway. Bien que basée à Munich, PGNiG Supply & Trading participe au commerce du gaz en Europe occidentale et exploite également le bureau commercial de GNL à Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pgnig.pl.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. Le système de processus de liquéfaction de Venture Global LNG recourt à une gamme de produits hautement efficients et fiables fournis par BHGE. Venture Global LNG a commencé la construction de l'installation Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. La société est aussi en train de développer l'installation Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA située à 50 km au sud de la Nouvelle-Orléans sur le fleuve du Mississippi, ainsi que l'installation Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, également située sur le fleuve du Mississippi au sud de la Nouvelle-Orléans. Venture Global a levé à ce jour environ 2,2 milliards de dollars de capital pour financer le développement de ses projets. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.venturegloballng.com