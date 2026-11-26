PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.47 Prozent auf 4.22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch