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18.09.2026 06:37:00
PGE Polska Grupa Energetyczna stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PGE Polska Grupa Energetyczna lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PGE Polska Grupa Energetyczna -2.280 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PGE Polska Grupa Energetyczna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3.67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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