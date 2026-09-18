PGE Polska Grupa Energetyczna: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PGE Polska Grupa Energetyczna hat am 15.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.90 PLN gegenüber -4.280 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.26 Milliarden PLN – ein Plus von 10.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PGE Polska Grupa Energetyczna 13.80 Milliarden PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch