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26.11.2026 06:37:00
PGE Polska Grupa Energetyczna öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PGE Polska Grupa Energetyczna hat sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 1.34 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.250 PLN je Aktie erzielt worden.
PGE Polska Grupa Energetyczna hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.85 Milliarden PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.79 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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