Pflegeversicherung 2019 mit 3,3 Mrd EUR Überschuss - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Die Pflegeversicherung hat das vergangene Jahr mit einem Plus von 3,3 Milliarden Euro abgeschlossen. "Der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung erhöht sich laut Geschäftsstatistik der Pflegekassen 2019 auf 6,7 Milliarden Euro gegenüber 3,4 Milliarden Euro am Ende des Jahres 2018", heisst es in der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt.

Die Rücklagen entsprechen knapp 1,9 Monatsausgaben. Das Plus im vergangenen Jahr erklärt sich allein durch die Anfang 2019 erfolgte Beitragssatzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent für Versicherte mit Kindern sowie auf 3,3 Prozent für Kinderlose. Die erwarteten Einnahmen durch diese Erhöhung hatte die Bundesregierung auf rund 7,6 Milliarden Euro pro Jahr beziffert.

Laut Gesundheitsministerium verfügt die private Pflegeversicherung über erhebliche Altersrückstellungen. Zahlen für das vergangene Jahr liegen dazu jedoch nicht vor. Den Angaben zufolge beliefen sich die Rückstellungen 2018 auf knapp 36,2 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2020 07:01 ET (11:01 GMT)