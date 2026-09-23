Emmi Aktie 1282989 / CH0012829898
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23.09.2026 07:31:00
Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner fordert stärkere Beteiligung privater Kassen
Emmi Zeulner sieht auch Änderungsbedarf bei der Finanzierung der Pflegekosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Emmi AG
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|Pflegekosten: CSU-Politikerin Emmi Zeulner fordert stärkere Beteiligung privater Kassen (Spiegel Online)
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22.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Emmi von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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22.09.26
|Emmi Aktie News: Emmi am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
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21.09.26
|Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
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21.09.26
|Emmi Aktie News: Anleger schicken Emmi am Montagmittag ins Minus (finanzen.ch)
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15.09.26
|SPI-Papier Emmi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Emmi von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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08.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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01.09.26
|SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmi von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)