Pfizer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pfizer hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 83.05 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75.97 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.ch