Pfizer und BioNTech melden Erfolg bei Corona-Impfstoff - BioNTech-Aktie zweistellig im Plus, Pfizer-Papier gibt nach

Pfizer und BioNTech haben in einer laufenden Phase-1-Studie in den USA einen Erfolg ihres Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus erzielt.

Bei einer Dosierung von 30ug zeigte der Impfstoffkandidat 7 Tage nach der zweiten Dosis in jungen Erwachsenen einen Wert, der dem 3,8-fachen GMT eines Panels aus Rekonvaleszenz-Seren von 38 Patienten entsprach, wie Pfizer und BioNTech mitteilten. In älteren Erwachsenen induzierte der Impfstoffkandidat einen neutralisierenden GMT, der dem 1,6-fachen GMT des gleichen Panels entsprach und zeigte zudem eine starke Immunogenität sowohl in jüngeren als auch in älteren Erwachsenen.

Des Weiteren wurde BNT162b2 in allen Populationen gut vertragen, mit leichtem bis moderatem Fieber in weniger als 20 Prozent der Probanden. Wie bereits bekanntgegeben, entschieden sich die beiden Unternehmen aufgrund dieser Daten dazu, den BNT162b2-Impfstoffkandidaten in einer Phase-2/3-Studie mit einer Verabreichung von zwei 30ug-Dosen weiter zu untersuchen.

Die an der NASDAQ notierte BioNTech-Aktie zieht im Handel zwischenzeitlich um 10,57 Prozent auf 73,27 US-Dollar an, während die an der NYSE notierte Pfizer-Aktie 0,29 Prozent auf 38,61 US-Dollar nachgibt.

DJG/jhe/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)