Pfizer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pfizer stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.78 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.850 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.22 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.93 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch