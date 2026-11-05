Pfizer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pfizer stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.12 Prozent zurück. Hier wurden 85.19 Milliarden BRL gegenüber 90.74 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch