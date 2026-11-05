Pfizer stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pfizer hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 209.98 ARS, nach 205.92 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24’871.69 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22’125.21 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch