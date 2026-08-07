Pfizer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pfizer präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.710 CAD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.57 Prozent auf 20.81 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch