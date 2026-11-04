Pfizer India präsentierte Quartalsergebnisse

Pfizer India hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 68.47 INR gegenüber 41.32 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Pfizer India mit einem Umsatz von insgesamt 7.27 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13.16 Prozent gesteigert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 53.23 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 6.84 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch