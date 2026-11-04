Pfizer gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pfizer gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 USD gegenüber 0.620 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 16.58 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch