Pfizer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pfizer hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Pfizer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14.09 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 146.46 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 21’181.78 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 16’832.27 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch