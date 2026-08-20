Pfisterer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Pfisterer hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.550 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129.8 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfisterer einen Umsatz von 113.4 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch