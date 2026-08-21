Pfisterer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pfisterer hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.13 USD gegenüber 0.060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Pfisterer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 151.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 128.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch