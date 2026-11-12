Peyto Exploration Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peyto Exploration Development hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 206.9 Millionen USD – ein Plus von 30.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peyto Exploration Development 158.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch