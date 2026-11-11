Peyto Exploration Development präsentierte Quartalsergebnisse

Peyto Exploration Development präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.75 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.450 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 289.6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch