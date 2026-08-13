Peyto Exploration Development präsentierte Quartalsergebnisse

Peyto Exploration Development hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.52 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.440 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Peyto Exploration Development mit einem Umsatz von insgesamt 295.6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 18.23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch