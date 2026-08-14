Peyto Exploration Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Peyto Exploration Development hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Peyto Exploration Development 0.320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Peyto Exploration Development mit einem Umsatz von insgesamt 213.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18.26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch