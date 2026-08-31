PExA (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PExA (B) hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

PExA (B) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74.19 Prozent auf 0.1 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch