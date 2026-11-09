PExA (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PExA (B) hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 75.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch