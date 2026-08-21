Petrox Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Petrox Resources hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Beim Umsatz wurden 0.1 Millionen CAD gegenüber 0.1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch