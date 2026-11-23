PetroNor E&P ASA Registered stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 96.27 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PetroNor E&P ASA Registered -0.160 NOK je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.78 Prozent auf 126.4 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112.1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch