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31.08.2026 06:37:00
PetroNor E&P ASA Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PetroNor E&P ASA Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 2.57 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PetroNor E&P ASA Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0.390 NOK in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 918.50 Prozent auf 1.43 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 140.3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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