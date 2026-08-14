Petronet LNG legte Quartalsergebnis vor

Petronet LNG hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7.58 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5.61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 55.58 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 53.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 118.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch