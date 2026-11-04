Petronet LNG legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Petronet LNG äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.38 INR. Im Vorjahresviertel waren 5.54 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Petronet LNG in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34.58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 72.02 Milliarden INR im Vergleich zu 110.09 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch