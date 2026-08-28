PETRONAS Gas Bhd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PETRONAS Gas Bhd lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.23 MYR. Im Vorjahresquartal hatte PETRONAS Gas Bhd ebenfalls ein EPS von 0.230 MYR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.62 Prozent auf 1.50 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.59 Milliarden MYR gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.230 MYR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1.50 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch