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20.11.2026 06:37:00
PETRONAS Gas Bhd verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PETRONAS Gas Bhd hat am 19.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.32 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.220 MYR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat PETRONAS Gas Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 1.61 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.62 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 0.68 Prozent verringert.
Experten hatten einen Gewinn von 0.241 MYR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 1.61 Milliarden MYR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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